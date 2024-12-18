Расследования 18.12.2024 16:08
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18.12.2024 16:08
Чрезмерно светящийся автомобиль остановили сотрудники госавтоинспекции в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, на Ладе Приоре было установлено устройство для подачи специальных световых сигналов. 22-летний водитель заявил, что освещал автомобиль таким способом для записи видеороликов.
Однако «аргумент» не сработал – на водителя составлен административный материал. Ему грозит лишение прав на срок от полутора лет до двух лет. Причем с конфискацией «иллюминации».
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