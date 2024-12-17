Расследования

В Волгограде уберут неприличные вывески суши-баров

Расследования 17.12.2024 20:53
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17.12.2024 20:53


Сеть суши «Ебидоеби» после судебных разбирательств сменила название. Об этом сообщается на сайте УФССП по республике Мордовия, передает  V102.RU.
Как говорится в релизе судебных приставов, еще в апреле 2023 года арбитражный суд Красноярского края постановил, что название компании противоречит принципам морали и гуманности. Однако владельцы бренда не спешили его менять. Зато перенесли свой офис в Саранск. Тогда уже за дело взялись саранские приставы. И убедили их добровольно исполнить решение суда. Теперь компания называется вполне прилично – «Суши с приставкой суши».
Интересно, что у волгоградского УФАС также есть опыт судебных тяжб с упрямыми бизнесменами. В 2022 году региональное управление ФАС уже штрафовало сеть суши на 150 тыс. рублей за аналогичную непристойную рекламу в Волгограде. Она была признана ненадлежащей и нарушающей закон из-за использования слов, которые являются производными от бранного.
При этом предприниматель утверждал, что название компании передает русскими буквами японский текст «День недели – суббота», и в нем нет ничего неприличного. Выяснилось также, что в 2021 году товарный знак компании пытались зарегистрировать в США, однако это закончилось провалом.
Ранее ФАС России направила в ФНС России письмо с предложением обратиться в суд с требованием о понуждении к приведению фирменного наименования ООО «Ёбидоёби» в соответствие с требованиями закона.
Письма с предложениями в определенный срок привести фирменное наименование сети в соответствие с требованиями Гражданского кодекса РФ направляла руководству компании Межрайонная ИФНС России №23 по Красноярскому краю, однако никаких мер владельцы компании не предприняли.
В связи с этим налоговый орган обратился в суд иском к ООО «Ёбидоёби». Апелляционная инстанция летом 2023 года признала требование налогового органа обоснованным и обязала общество изменить наименование,
К слову, в Волгограде до сих пор работают точки общепита этого бренда со старым названием.


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