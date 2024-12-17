В Волгограде уберут неприличные вывески суши-баров





Сеть суши «Ебидоеби» после судебных разбирательств сменила название. Об этом сообщается на сайте УФССП по республике Мордовия, передает V102.RU. Сеть суши «Ебидоеби» после судебных разбирательств сменила название. Об этом сообщается на сайте УФССП по республике Мордовия, передает V102.RU.

При этом предприниматель утверждал, что название компании передает русскими буквами японский текст «День недели – суббота», и в нем нет ничего неприличного. Выяснилось также, что в 2021 году товарный знак компании пытались зарегистрировать в США, однако это закончилось провалом.

При этом предприниматель утверждал, что название компании передает русскими буквами японский текст «День недели – суббота», и в нем нет ничего неприличного. Выяснилось также, что в 2021 году товарный знак компании пытались зарегистрировать в США, однако это закончилось провалом.

Ранее ФАС России направила в ФНС России письмо с предложением обратиться в суд с требованием о понуждении к приведению фирменного наименования ООО «Ёбидоёби» в соответствие с требованиями закона.

Письма с предложениями в определенный срок привести фирменное наименование сети в соответствие с требованиями Гражданского кодекса РФ направляла руководству компании Межрайонная ИФНС России №23 по Красноярскому краю, однако никаких мер владельцы компании не предприняли.

В связи с этим налоговый орган обратился в суд иском к ООО «Ёбидоёби». Апелляционная инстанция летом 2023 года признала требование налогового органа обоснованным и обязала общество изменить наименование,

Ранее ФАС России направила в ФНС России письмо с предложением обратиться в суд с требованием о понуждении к приведению фирменного наименования ООО «Ёбидоёби» в соответствие с требованиями закона.Письма с предложениями в определенный срок привести фирменное наименование сети в соответствие с требованиями Гражданского кодекса РФ направляла руководству компании Межрайонная ИФНС России №23 по Красноярскому краю, однако никаких мер владельцы компании не предприняли.В связи с этим налоговый орган обратился в суд иском к ООО «Ёбидоёби». Апелляционная инстанция летом 2023 года признала требование налогового органа обоснованным и обязала общество изменить наименование,

Как говорится в релизе судебных приставов, еще в апреле 2023 года арбитражный суд Красноярского края постановил, что название компании противоречит принципам морали и гуманности. Однако владельцы бренда не спешили его менять. Зато перенесли свой офис в Саранск. Тогда уже за дело взялись саранские приставы. И убедили их добровольно исполнить решение суда. Теперь компания называется вполне прилично – «Суши с приставкой суши».Интересно, что у волгоградского УФАС также есть опыт судебных тяжб с упрямыми бизнесменами. В 2022 году региональное управление ФАС уже штрафовало сеть суши на 150 тыс. рублей за аналогичную непристойную рекламу в Волгограде. Она была признана ненадлежащей и нарушающей закон из-за использования слов, которые являются производными от бранного.К слову, в Волгограде до сих пор работают точки общепита этого бренда со старым названием.