На видео попало столкновение двух кроссоверов на пустом перекрестке в Волгограде

В Советском районе Волгограда столкнулись две иномарки, в результате пострадал один человек. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, ДТП произошло накануне днем на перекрестке проспекта Университетского с улицей Кабардинской.
В результате происшествия столкнулись два кроссовера Renault Sandero и Hyundai Creta. Момент столкновения попал в объектив камеры видеонаблюдения. На записи видно, что столкновение произошло почти на свободной дороге.
В результате ДТП пострадал пассажир Renault Sandero.
Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области