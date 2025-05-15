На видео попало столкновение двух кроссоверов на пустом перекрестке в Волгограде

В Советском районе Волгограда столкнулись две иномарки, в результате пострадал один человек. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, ДТП произошло накануне днем на перекрестке проспекта Университетского с улицей Кабардинской.





В результате происшествия столкнулись два кроссовера Renault Sandero и Hyundai Creta. Момент столкновения попал в объектив камеры видеонаблюдения. На записи видно, что столкновение произошло почти на свободной дороге.

В результате ДТП пострадал пассажир Renault Sandero.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области