Происшествия

На видео попало столкновение двух кроссоверов на пустом перекрестке в Волгограде

Происшествия 15.05.2025 09:28
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15.05.2025 09:28


В Советском районе Волгограда столкнулись две иномарки, в результате пострадал один человек. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, ДТП произошло накануне днем на перекрестке проспекта Университетского с улицей Кабардинской.



В результате происшествия столкнулись два кроссовера Renault Sandero и Hyundai Creta. Момент столкновения попал в объектив камеры видеонаблюдения. На записи видно, что столкновение произошло почти на свободной дороге.

В результате ДТП пострадал пассажир Renault Sandero.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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