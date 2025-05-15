Общество 15.05.2025 09:20
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15.05.2025 09:20
Индивидуальный предприниматель из Краснооктябрьского района Волгограда задолжала за свет почти 150 тысяч рублей, не оплачивая энергоресурс около двух лет. Как стало известно ИА «Высота 102», задолженность была взыскана через суд, но даже после этого долг не был погашен.
В ходе проверки выяснилось, что волгоградка накопила долги не только по электроэнергии. Общая сумма задолженности перед кредиторами достигла почти 700 тысяч рублей. Службой судебных приставов было возбуждено сводное исполнительное производство.
Одной из компаний, которой предприниматель осталась должна, стало ПАО «Волгоградэнергосбыт» с суммой задолженности, увеличившейся за счет пеней и судебных издержек до 170 тысяч рублей.
Судебными приставами была установлена зарегистрированная на должника коммерческая недвижимость, которая сдавалась в аренду под торговые точки. На помещение наложен арест и проводится оценка имущества для проведения торгов.
Волгоградцам в очередной раз напоминают, что любое уклонение от оплаты коммунальных услуг ведет к иску, а принудительное взыскание долга неминуемо оборачивается арестом имущества, банковских счетов и необходимостью оплаты исполнительского сбора.
Фото: архив V102.RU
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