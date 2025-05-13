Расследования

Волгоградский бизнесмен лишился 5,4 млн на мифических торгах криптовалютой

Расследования 13.05.2025 16:36
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13.05.2025 16:36


44-летний предприниматель из Городищенского района лишился 5,4 миллионов рублей, поверив незнакомцу, представившемуся по телефону сотрудником инвестиционной платформы. Как рассказали ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, мужчине поступил звонок из Индиии. 

«Брокер» предложил предпринимателю поучаствовать в торгах криптовалютой, на что он согласился. На протяжении апреля волгоградец исправно перечислял средства, а ему демонстрировали некие графики прироста. Однако, когда мужчина попытался вывести вложенные деньги, сделать это оказалось невозможным. Только тогда предприниматель понял, что его обманули. Полиция возбудила уголовное дело. 

Впрочем, аферисты обвели вокруг пальца не только бизнесмена. Жертвами мошенников стали камышинский пенсионер, потерявший 375 тысяч рублей, и волжанка, оставшаяся без 1,2 миллиона рублей.  

Всего только за одни сутки на удочку аферистов-«брокеров» в Волгоградской области попались пять человек. 

Преступники действуют по классической схеме - обзванивают граждан, представляются работниками брокерских компаний, инвестиционных платформ и обещают получение практически мгновенной и гарантированной прибыли.

Согласившимся гражданам мошенники в демо-режиме демонстрируют успешное вложение денег в проекты и ценные бумаги, а далее убеждают клиента инвестировать все больше и больше сбережений и разводят их ко всему прочему еще и на кредиты.  

Полиция напоминает, что настоящие брокеры никогда не просят перевести денежные средства на банковские карты физических лиц и иные платежные системы.

Фото V102.RU

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