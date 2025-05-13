В Волгограде осудили водителя за драку с полицейскими при задержании

Кировский районный суд Волгограда сегодня, 13 мая, вынес приговор местному жителю Алиеву за применение насилия в отношении сотрудников полиции, которые его задерживали. Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов региона, Алиеву по ч.1 ст. 318 УК РФ назначено 1 год принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.

Происшествие с участием волгоградца произошло 20 января текущего года в районе улицы Майской в Кировском районе. Мужчина двигался на автомобиле «ГАЗ 3102» («Волга» ) и получил сигнал от патрульных об остановке, но проигнорировал его. У водителя не было прав, поэтому он хотел избежать административной ответственности бегством.

После недолгого преследования его остановили. Однако Алиев категорически отказался предъявить документы, покинуть салон «Волги» и проследовать в патрульный автомобиль для составления протокола. Мужчину буквально пришлось вытаскивать из машины. В результате он ударил одного полицейского рукой в лицо, а второго сотрудника - по руке и голове.

В суде мужчина раскаялся и полностью признал вину. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.