Жителя Волжского задержали на почте с 1 кг прегабалина из Китая

Расследования 13.05.2025 20:18
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13.05.2025 20:18
27-летний житель Волжского Волгоградской области был задержан в почтовом отделении таможенниками при получении посылки из Китая. Как рассказали ИА «Высота 102» в Астраханской таможне, в международном почтовом отправлении находился прозрачный полимерный пакет с кристаллическим веществом белого цвета. Экспертиза показала, что обнаруженный порошок является сильнодействующим веществом - прегабалином, запрещенного к ввозу в Россию, весом 995,51 г.
Сотрудники таможни установили, что в период с октября 2023 по январь 2025 на территории Волгоградской и Астраханской областей действовала организованная группа. Преступники заказывали за рубежом сильнодействующие вещества. Участники координировали свои действия через известный мессенджер. Получатель посылки организовывал фасовку, раскладку и реализацию вещества с использованием тайников-закладок в двух регионах.
Астраханская таможня возбудила уголовное дело по ч.3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ организованной группой).
Всего в результате правоохранительной деятельности таможни в 2024 году из незаконного оборота изъято более 118 кг наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, отметили в таможне.
Справка. Прегабалин – это лекарственное средство, которое используется для лечения тяжелых заболеваний, в том числе эпилепсии. Однако он затрагивает опиоидные рецепторы мозга человека и вызывает наркотическое воздействие. Этот препарат также используется в наркобизнесе.
Фото Астраханской таможни
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