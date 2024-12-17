«Единая Россия»: к 2031 году запланировано обновить порядка 11 тысяч школ





К 2031 году планируется провести ремонт примерно 11 тысяч школ, сообщил на Всероссийском штабе по капремонту и строительству образовательных учреждений, проведенном с участием Минпросвещения и регионов, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев.

Ранее на это также обратил внимание Владимир Путин на XXII съезде партии.

Якушев отметил, что выполнение этого поручения президента окажется одним из основных направлений работы партии на ближайшие годы. Подводя итоги деятельности за прошлый год, он добавил, что в целом программа реализуется успешно, сообщает сайт ER.ru.

Он также указал, что в рамках данной программы было введено в эксплуатацию 1682 детских сада и 1439 школ. В 2024 году построены 98 новых школ, а до конца текущего года должны быть сданы еще 134 учебных заведения.

По данным Владимира Якушева, работы по капремонту в новых учебных заведениях завершены в таких регионах, как Адыгея, Ингушетия, Калмыкия, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Чечня, Московская, Мурманская, Пензенская, Ростовская, Рязанская, Сахалинская, Смоленская и Тюменская области. Однако существует вероятность задержек в строительстве 77 школ и семи детских садов в 38 регионах.

— Отмечаем риски несвоевременного завершения капитального ремонта на 56 объектах в 34 регионах. Подход должен быть только один. Разворачивайте штабы прямо на этих объектах, на строительных площадках, — заявил Владимир Якушев, подчеркнув, что заказчиками по капремонту школ должны быть профессиональные строители.

Также Якушев заверил, что результаты капитального ремонта и строительства образовательных учреждений будут учитываться в процессе подготовки «Единой России» к выборам. Партия уже закрепила депутатов по всем объектам.

В свою очередь, министр просвещения Сергей Кравцов обратил внимание, что работа «Единой России» и Минпросвещения позволила превысить показатели по строительству новых образовательных учреждений по всей стране.

Он также напомнил, что президентом была поставлена задача возвести 1300 школ к концу 2024 года, и на данный момент уже построено более 1400 объектов. Кроме того, с 2019 года было возведено 1682 детских сада, что помогло решить проблему с доступностью дошкольного образования.

В заключение встречи Владимир Якушев выразил благодарность своим коллегам за проделанную работу и поручил более тщательно организовать все процессы в рамках президентских инициатив. По его мнению, необходимо осуществлять контроль над подрядчиками, отслеживать их финансовое состояние и возникающие трудности, чтобы иметь ясное представление о том, кто работает на строительных объектах.

— Долгостроев быть не должно. Прошу к этому вопросу подойти ответственно. Работы в следующем году будет много, — заключил Якушев.

Фото: пресс-служба ЕР.