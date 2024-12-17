Себя показал? В Волгограде глава Тракторозаводского района лишился приставки врио





Депутаты Волгоградской городской думы согласовали назначение на пост руководителя Тракторозаводского района Дмитрия Гончаревича. Как сообщает ИА «Высота 102», кандидатура была внесена главой Волгограда Владимиром Марченко.

Напомним, ранее редакция рассказывала о том, что волгоградцы случайно узнали о смене главы Тракторозаводского района. Произошло это во время традиционного отчёта перед жителями в октябре 2024 года. Как впоследствии выяснилось, руководитель был назначен на должность 20 сентября.

Отметим, что на сайте администрации Тракторозаводского района и во время отчётного мероприятия руководитель был обозначен не как врио, а в качестве полноценного главы.

При этом в сегодняшнем сообщении пресс-службы подчёркивается, что процедура назначения теперь полностью соблюдена и чиновник наконец обрёл полноправный статус.

Дмитрию Гончаревичу 53 года. У него два высших образования и опыт работы на руководящих должностях. В июне 2024 года управленец был назначен заместителем главы администрации Тракторозаводского района Волгограда.

Напомним, до сентября 2024 года пост главы района занимал Игорь Романов, который затем был избран депутатом Волгоградской областной думы VII созыва.

Фото: пресс-служба Волгоградской городской думы