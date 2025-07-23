Центральный защитник волгоградского «Ротора» Александр Клещенко вошел в символическую сборную стартового тура Первой лиги сезона 2025/2026, сообщает V102.RU со ссылкой на официальный телеграм-канал турнира.
19 июля «Ротор» со счетом 2:1 обыграл ульяновскую «Волгу» в гостях в первом туре первенства. Александр Клещенко провел на поле весь матч и стал его героем, забив победный мяч на 83-й минуте после подачи с углового в исполнении Давида Давидяна. Гол 29-летнего футболиста позволил сине-голубым заработать три очка и успешно начать новый сезон. Отметим, в сборную 11-ти лучших игроков тура попали также два экс-представителя волгоградского клуба - защитник песчанокопской «Чайки» Данил Пелих и полузащитник «Челябинска» Рамазан Гаджимурадов.
Напомним, именно с «Челябинском» «Ротор» сыграет во втором туре в гостях. Начало матча 26 июля в 15-00 ч.
Фото: Андрей Поручаев /V102.RU