



По окончании сезона 24/25 в российской гандбольной Суперлиге стали известны победители по результатам голосования в индивидуальных номинациях среди игроков, а также определены лучшие тренеры, судьи и делегат. Пара волгоградских судей - сестры Герасимовы признаны лучшим дуэтом арбитров по итогам розыгрыша Суперлиги. По данным Федерации гандбола России, для Анастасии и Дарьи это первая награда такого серьезного уровня в карьере.

Сестры Герасимовы благодаря своей высококачественной работе трудились на центральных матчах женского и мужского чемпионатов, а также получали назначения на важные встречи в рамках Кубка России. Анастасия и Дарья по результатам минувшего сезона опередили опытную судейскую пару - Константина Ершова и Антона Павлюкова, которые выигрывали звание лучших арбитров на протяжении четырех предыдущих лет.

Также экс-гандболистки «Динамо-Синары» Екатерина Долматова и Анастасия Шкитина были отмечены индивидуальными наградами по итогам сезона женской Суперлиги 24/25. Шкитина стала лучшей правой крайней чемпионата страны, а Долматова победила среди конкуренток на позиции разыгрывающей.

Напомним, в минувшем сезоне волгоградская команда заняла пятое место в Суперлиге - самое высокое с 2017 года. Большой вклад в данный успех внесли Анастасия Шкитина и Екатерина Долматова. Обе спортсменки, много лет защищавшие бело-голубые цвета, в летнее межсезонье перешли в новороссийскую «Черноморочку».





Анастасия Шкитина провела отличный сезон и вошла в топ-3 лучших бомбардиров Суперлиги, забросив 202 мяча в 34 играх.

- Анастасия Шкитина заметно прибавила за последние несколько сезонов и сразу попала под прицел тренерского штаба женской сборной России, где уже прочно закрепилась на своей позиции. Шкитина уверенно действует в отрывах и точна на перехвате, а главное – отличается великолепной реализацией, - сообщается в пресс-релизе ФГР.





Екатерина Долматова также проявила себя ярко и стала второй в списке лучших снайперов «Динамо-Синары».

- Гандболистка разгоняла атаки, брала игру на себя в сложные моменты. Точно поражала ворота соперников с опоры, а также забивала после обыгрыша, - отметили в Федерации гандбола России.

Кроме того, воспитанницы волгоградского гандбола Варвара Семина и Антонина Санталова, в составе московского ЦСКА ставшие чемпионками страны, оказались лучшими на позициях левой полусредней и правой полусредней соответственно. Семина вместе с этой наградой стала вдобавок самым ценным игроком — MVP сезона. Наставник армейского клуба Людмила Бодниева, известная в прошлом волгоградская гандболистка, признана лучшим тренером женской Суперлиги 24/25.