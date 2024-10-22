Общество

Путин наградил волгоградку Наталию Буткову Орденом Дружбы за серебро Паралимпиады

Общество 22.10.2024 13:54
0
22.10.2024 13:54


Президент Владимир Путин наградил волгоградку Наталию Буткову Орденом Дружбы за медаль на Паралимпиаде в Париже. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на портал правовой информации. В Указе Президента она фигурирует как спортсмен-инструктор спортивных сборных команд РФ по Паралимпийским видам спорта (плавание) ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России».

Среди награжденных – и другие победители и призеры Паралимпийских игр. Все они отмечены «за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе стойкость и целеустремленность, проявленные на XVII Паралимпийских летних играх 2024 года в городе Париже (Франция)».
Напомним, Наталия Буткова завоевала серебряную медаль в плавании на летних Паралимпийских играх-2024 в Париже. Она заняла второе место в заплыве на 150 метров комплексом. 
Для нашей спортсменки медаль в Париже стала уже третьей в карьере на Паралимпиаде. Три года назад на аналогичном турнире в японском Токио Буткова выиграла серебро и бронзу. 
На днях стало известно, что Наталия Буткова получит 1,5 миллиона рублей от областных властей за призовое место на олимпиаде. По 350 тысяч выплатят волгоградским спортсменам, которые не завоевали медали, но принимали участие в играх.
Фото ГАУ ДО ВО «СШ АВС» VK.com

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
22.10.2024 15:59
Общество 22.10.2024 15:59
Комментарии

0
Далее
Общество
22.10.2024 15:43
Общество 22.10.2024 15:43
Комментарии

0
Далее
Общество
22.10.2024 14:42
Общество 22.10.2024 14:42
Комментарии 0

0
Далее
Общество
22.10.2024 14:32
Общество 22.10.2024 14:32
Комментарии

0
Далее
Общество
22.10.2024 13:39
Общество 22.10.2024 13:39
Комментарии

0
Далее
Общество
22.10.2024 13:03
Общество 22.10.2024 13:03
Комментарии

0
Далее
Общество
22.10.2024 12:54
Общество 22.10.2024 12:54
Комментарии

0
Далее
Общество
22.10.2024 12:43
Общество 22.10.2024 12:43
Комментарии

0
Далее
Общество
22.10.2024 12:11
Общество 22.10.2024 12:11
Комментарии

0
Далее
Общество
22.10.2024 12:10 Реклама
Общество 22.10.2024 12:10 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
22.10.2024 11:49
Общество 22.10.2024 11:49
Комментарии

0
Далее
Общество
22.10.2024 11:36
Общество 22.10.2024 11:36
Комментарии

0
Далее
Общество
22.10.2024 10:59
Общество 22.10.2024 10:59
Комментарии

0
Далее
Общество
22.10.2024 10:55
Общество 22.10.2024 10:55
Комментарии

0
Далее
Общество
22.10.2024 09:55
Общество 22.10.2024 09:55
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:40
Госдума подняла МРОТ до 22440 рублей с 2025 годаСмотреть фотографии
16:36
Еще одного иностранца-уклониста выгнали из региона и РоссииСмотреть фотографииCмотреть видео
16:15
Почти 30 лет на троих получили юнцы, зверски избившие таксиста в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:59
Губернатор Бочаров передал Золотые Звезды Героя РФ семьям участников СВОСмотреть фотографии
15:43
Чиновники прокомментировали инцидент из-за хиджаба в школе ВолгоградаСмотреть фотографии
14:42
В Дубовской школе-интернате появилась современная бытовая техникаСмотреть фотографии
14:32
Волгоградцы встали на сторону учителя в конфликте со школьницей из-за хиджабаСмотреть фотографии
14:13
Заболеваемость COVID-19 резко упала в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:54
Путин наградил волгоградку Наталию Буткову Орденом Дружбы за серебро ПаралимпиадыСмотреть фотографии
13:39
В Волгоградской области частник «прихватил» 8 га леса с землями колхозаСмотреть фотографии
13:03
В Новоаннинском простятся с 9-летней девочкой, сбитой Toyota Land CruiserСмотреть фотографии
12:54
Бочаров посвятил стратегическую сессию возможностям АПКСмотреть фотографии
12:43
Под Волгоградом временно закроют ж/д переезд на станции ФилоновоСмотреть фотографии
12:32
Следком поставил точку в уголовном деле владельца клуба «Воинград-2»Смотреть фотографии
12:11
В Волгоградской области суд поставил зэка на костылиСмотреть фотографии
12:10
Волгоградский оператор питания организовал мероприятия для укрепления семейных ценностейСмотреть фотографии
11:49
Злой рок? Краснослободск остался без воды из-за поломки двух насосных станцийСмотреть фотографии
11:36
Предложившего прикрыть «Родину-мать» блогера Ахияретдинова приговорили к принудительным работамСмотреть фотографии
11:23
Из здания колледжа «Газпрома» в Волгограде эвакуировали студентовСмотреть фотографии
11:02
В Волгограде задержали троицу серийных воров из СамарыСмотреть фотографииCмотреть видео
10:59
Коммунальные службы Волгограда к зиме запаслись песком с сольюСмотреть фотографии
10:55
Остановки и тротуары под запретом: в Волгограде все электросамокаты загонят на спецстоянкиСмотреть фотографии
10:27
Силовики раскрыли преступную схему кражи дизтоплива на ПривЖД в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:07
«Спартак» противоречиво провел третий тур в московском бассейнеСмотреть фотографии
09:58
В Волгоградской области пострадали водитель и подросток в опрокинувшемся RenaultСмотреть фотографии
09:55
Под Волгоградом вторые сутки разыскивают 76-летнюю пенсионеркуСмотреть фотографии
09:52
Полюбивший Волгоград британский журналист Филлипс получил временное убежище в РФСмотреть фотографииCмотреть видео
08:35
Волгоградка Антонова выиграла бронзу на чемпионате России по дзюдоСмотреть фотографии
08:20
Погоня со стрельбой за пьяным водителем под Волгоградом попала на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
07:53
«Придут сумасшедшие счета»: в Котово семья с четырьмя детьми выживает без отопленияСмотреть фотографии
 