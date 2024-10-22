Общество 22.10.2024 13:54
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22.10.2024 13:54
Президент Владимир Путин наградил волгоградку Наталию Буткову Орденом Дружбы за медаль на Паралимпиаде в Париже. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на портал правовой информации. В Указе Президента она фигурирует как спортсмен-инструктор спортивных сборных команд РФ по Паралимпийским видам спорта (плавание) ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России».
Среди награжденных – и другие победители и призеры Паралимпийских игр. Все они отмечены «за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе стойкость и целеустремленность, проявленные на XVII Паралимпийских летних играх 2024 года в городе Париже (Франция)».
Напомним, Наталия Буткова завоевала серебряную медаль в плавании на летних Паралимпийских играх-2024 в Париже. Она заняла второе место в заплыве на 150 метров комплексом.
Для нашей спортсменки медаль в Париже стала уже третьей в карьере на Паралимпиаде. Три года назад на аналогичном турнире в японском Токио Буткова выиграла серебро и бронзу.
На днях стало известно, что Наталия Буткова получит 1,5 миллиона рублей от областных властей за призовое место на олимпиаде. По 350 тысяч выплатят волгоградским спортсменам, которые не завоевали медали, но принимали участие в играх.
Фото ГАУ ДО ВО «СШ АВС» VK.com
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