Волгоградские пловчихи завоевали пять медалей на юниорском первенстве РФ

В Обнинске Калужской области прошло юниорское первенство России по плаванию. По данным облспорткомитета, волгоградские спортсменки Анастасия Кувычко, Лали Панкратова и Виктория Токарева на соревнованиях завоевали в общей сложности пять медалей.
Более 800 участников из 65 субъектов РФ в возрасте 16-18 лет разыграли 39 комплектов наград в местном бассейне СШОР «Олимп». Отлично выступила на турнире 16-летняя Анастасия Кувычко, победившая на дистанции 400 метров вольным стилем. Подопечная Татьяны Манкевич на одну секунду опередила соперницу из Татарстана Анастасию Колпакову и поднялась на высшую ступень пьедестала почета. При этом по результатам заплыва на 200 метров вольным стилем уже Колпакова финишировала первой. Кувычко здесь отстала от своей тезки всего на пять сотых секунды и довольствовалась в итоге серебряной медалью.
Лали Панкратова в гонках на полтора километра и 800 метров вольным стилем стала второй. Оба раза воспитанницу Владимира Фомина опередила только Анна Аршавская из Санкт-Петербурга. Виктория Токарева, являющаяся ученицей Весны Базиянц, пополнила медальную коллекцию Волгоградской области завоеванной серебряной наградой на дистанции 200 метров баттерфляем.
Таким образом, по окончании юниорского первенства страны в активе наших девушек оказались одна золотая и четыре серебряные награды.
Фото: Федерация водных видов спорта России