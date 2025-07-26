Волгоградский «Ротор» 26 июля сыграет в гостях с «Челябинском»





Волгоградский «Ротор» сегодня, 26 июля, в гостях проведет матч с «Челябинском» во втором туре Первой лиги. Начало игры на стадионе «Центральный» в 15-00 ч.

Обе команды на старте нового сезона обыграли своих соперников. Напомним, 19 июля «Ротор» на выезде в концовке вырвал победу у ульяновской «Волги», которая вернулась в подэлитный дивизион в прошлом сезоне - 2:1. Сине-голубые в этой встрече вышли вперед благодаря голу Ильи Сафронова. В начале второго тайма хозяева сравняли. И все же в непросто складывающейся игре подопечные Дениса Бояринцева выиграли. С углового отличился центральный защитник Александр Клещенко, принесший важнейшую викторию сине-голубым в стартовом туре. Таким образом, волгоградцы заработали первые три очка в розыгрыше первенства 25/26. К слову, в прошлом сезоне «Ротор» также начал с выездной победы. Тогда волгоградцы обыграли ярославский «Шинник» - 1:0.

Денис Бояринцев на послематчевой пресс-конференции в Ульяновске заявил, что проведенные замены во втором тайме стали ключевым фактором положительного исхода для сине-голубых.

Предстоящий соперник «Ротора» «Челябинск» - еще один новичок Первой лиги. В розыгрыше Второй лиги 24/25 уральский клуб оказался на шестой позиции в весенней части группы «Золото», но благодаря занятому первому месту на осеннем отрезке сезона бело-голубые получили право побороться за путевку в Первую лигу в стыковых матчах с астраханским «Волгарем».

В первой гостевой игре в Астрахани «Челябинск» под руководством главного тренера Романа Пилипчука сыграл вничью - 1:1. В ответной встрече в столице Южного Урала снова соперники разошлись миром в основное время - 0:0. В итоге судьба противостояния решилась в серии пенальти, где хозяева оказались точнее - 4:2 и заработали повышение в классе. Отметим, один из пенальти отразил теперь уже экс-голкипер «Челябинска» Владимир Сугробов, перешедший в летнее межсезонье в «Ротор» и составивший серьезную конкуренцию на позиции основного вратаря Никите Чагрову.

Нынешним летом в стан «Челябинска» перешел экс-игрок волгоградской команды Рамазан Гаджимурадов. В составе сине-голубых в сезоне 23/24 во Второй лиге этот полузащитник провел 34 матча, забил семь голов и оформил 11 результативных передач. Гаджимурадов успел стать лидером уральского коллектива. В первом туре «Челябинск» на выезде со счетом 3:2 сенсационно обыграл одного из фаворитов турнира - столичное «Торпедо». Рамазан внес большой вклад в эту яркую победу новичка лиги, забив один из мячей. Сегодня Гаджимурадов наверняка выйдет с первых минут против своих бывших одноклубников, что станет дополнительной интригой и без того интересного противостояния.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев