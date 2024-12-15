Грузовики столкнулись во время снежной бури в Волгоградской области

Движение на трассе в Новоаннинском районе Волгоградской области затруднено из-за сильной метели и ДТП с участием большегрузов, передает V102.RU. Очевидцы сообщают о большой пробке из-за массовой аварии и погодных условий.





По данным ГУ МВД России по региону, столкновение автомашин «МАЗ» с полуприцепом и «КАМАЗа» произошло в 19-10 час. на 735 км ФАД Р-22 «Каспий».

- В результате ДТП водитель автомашины «КАМАЗ» доставлен в медучреждение, - сообщили в главке.

На месте аварии работают экипажи районной Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа, организовано реверсивное движение. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Скриншот, видео: Новоаннинский сегодня / t.me