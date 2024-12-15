Скорая помощь с пациентами попала в лобовое ДТП под Волгоградом

Сегодня, 15 декабря, в Камышинском районе Волгоградской области автомобиль скорой помощи, который двигался со спецсигналами, попал в лобовое ДТП, передает V102.RU.

По данным медиков, врачи и пациенты, которые находились в автомобиле, были пристегнуты. Пострадавших, к счастью, нет.

Примечательно, что «скорая» попала в ДТП, когда ехала с пострадавшими в другой дорожной аварии.





- Во время эвакуации пострадавших в ДТП в Камышинском районе (375 км трассы «Сызрань-Волгоград») машине скорой помощи не дал преимущества легковой автомобиль, хотя медбригада двигалась со спецсигналом. В результате произошло лобовое столкновение, - рассказали в скорой помощи.

На место происшествия оперативно прибыла другая бригада медиков и продолжила эвакуацию пострадавших в медицинское учреждение.

Фото: ГБУЗ «КССМП»