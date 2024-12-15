В Волгограде у морга умер водитель такси

В Волгограде выясняют обстоятельства смерти 53-летнего водителя такси, тело которого было обнаружено накануне в автомобиле, передает V102.RU.

На данный момент известно, что мужчина умер в салоне автомобиля «Лада Гранта», брендированном в «Яндекс.Такси». Неподвижное тело в машине увидели прохожие и позвонили медикам. Врачи, к сожалению, ничем помочь мужчине не смогли – он был уже мертв.

Автомобиль такси был припаркован напротив морга на улице Землячки в Дзержинском районе. По предварительным данным, признаков насильственной смерти на теле мужчины не было.

От чего умер водитель станет известно в ходе судебно-медицинской экспертизы.

Фото из архива V102.RU