Происшествия

В Камышине школьница попала под колеса «Гранты»

Происшествия 14.12.2024 16:52
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14.12.2024 16:52


В городе Камышине Волгоградской области устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием 12-летнего ребенка. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла сегодня, 14 декабря, напротив дома №28 по улице Ленина. 



По предварительной информации, водитель «Лада Гранта» совершил наезд на несовершеннолетнюю, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному перехожу на запрещающий сигнал светофора. 

В результате столкновения ребенок был госпитализирован. 

Видео: Жесть Камышин / t.me

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