В Камышине школьница попала под колеса «Гранты»





В городе Камышине Волгоградской области устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием 12-летнего ребенка. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла сегодня, 14 декабря, напротив дома №28 по улице Ленина.





По предварительной информации, водитель «Лада Гранта» совершил наезд на несовершеннолетнюю, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному перехожу на запрещающий сигнал светофора.

В результате столкновения ребенок был госпитализирован.

Видео: Жесть Камышин / t.me