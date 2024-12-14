Федеральные новости

В Госдуме предложили ввести 13-ю пенсию на день рождения

Федеральные новости 14.12.2024 08:41
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14.12.2024 08:41


В Госдуме в следующем году внесут законопроект о ежегодной выплате 13-й пенсии на день рождения всем категориям пенсионеров. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов изданию «РИА Новости».

— В 2025 году мы повторно внесем на рассмотрение Госдумы законопроект о выплате 13-й пенсии ко дню рождения пенсионера. Предложенный нами в 2023 году законопроект на эту тему, к сожалению, не был рассмотрен из-за юридических недочетов. Мы их учли и внесем доработанный документ, — пояснил Чернышов.

По его мнению, это поможет почувствовать пенсионерам внимание со стороны государства, а также использовать средства на празднование или личные нужды. Выплаты будут распространяться на все категории пенсионеров. Размер выплат предлагается установить равным сумме ежемесячной пенсии на момент получения.

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