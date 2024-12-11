Спорт

Волгоградская гандболистка Оксана Колодяжная вернулась в «Динамо-Синару»

Спорт 11.12.2024 19:15
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11.12.2024 19:15


«Динамо-Синара» сегодня, 11 декабря, объявило о возвращении в клуб 26-летней гандболистки Оксаны Колодяжной, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу бело-голубых.
Колодяжная, выступающая на позиции линейной, является уроженкой Волгограда и воспитанницей местной школы гандбола. С 2017 по 2021 год спортсменка играла за родное «Динамо». После этого Оксана выступала за АГУ-«Адыиф» из Майкопа и новороссийскую «Черноморочку». Перед стартом нынешнего сезона гандболистка перешла в «Кубань», но провела за краснодарский коллектив один поединок, в котором забросила единственный мяч в стане желто-зеленых. В начале декабря игрок и клуб расторгли контракт по обоюдному согласию. В 2015-м году волгоградская гандболистка стала серебряным призером чемпионата Европы среди юниоров до 17 лет в составе сборной России. За бело-голубых спортсменка будет выступать под четвертым номером.
В интервью пресс-службе «Динамо-Синары» Оксана Колодяжная поделилась эмоциями от возвращения в Волгоград.
- Я рада вернуться домой. Хочу помочь команде. «Динамо» - это мой родной клуб. Тем более, что со многими девочками из этой команды я знакома. Вместе играли когда-то. Всегда слежу за играми чемпионата, в том числе с участием родного «Динамо», если позволяет время. Тем более, что нынешний турнир очень интересный. Я не могу сама оценивать свою подготовку. Это дело тренера, но по состоянию готова хоть сейчас в бой. Я тренируюсь уже четыре дня. Два занятия провела с командой, две тренировки, когда «Динамо» играло в Майкопе, проводили с тренером по физподготовке. Перед отъездом разговаривали с наставником Евгением Дмитриевым. Он пожелал мне удачи на старом-новом месте, — рассказала новичок бело-голубых.
Напомним, 16 декабря «Динамо-Синара» примет дома бывшую команду Колодяжной — новороссийскую «Черноморочку». Начало матча в рамках очередного тура предварительного этапа женской Суперлиги на «Динамо Арене» в 18-30 ч.
Фото: ГК «Динамо-Синара» vk.com  

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