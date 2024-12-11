Волгоградская гандболистка Оксана Колодяжная вернулась в «Динамо-Синару»

Колодяжная, выступающая на позиции линейной, является уроженкой Волгограда и воспитанницей местной школы гандбола. С 2017 по 2021 год спортсменка играла за родное «Динамо». После этого Оксана выступала за АГУ-«Адыиф» из Майкопа и новороссийскую «Черноморочку». Перед стартом нынешнего сезона гандболистка перешла в «Кубань», но провела за краснодарский коллектив один поединок, в котором забросила единственный мяч в стане желто-зеленых. В начале декабря игрок и клуб расторгли контракт по обоюдному согласию. В 2015-м году волгоградская гандболистка стала серебряным призером чемпионата Европы среди юниоров до 17 лет в составе сборной России. За бело-голубых спортсменка будет выступать под четвертым номером.