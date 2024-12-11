Происшествия

В хуторе Волгоградской области пожар уничтожил дом многодетной семьи

Происшествия 11.12.2024 19:46
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11.12.2024 19:46


Многодетная семья из Волгоградской области осталась без крыши над головой после пожара в доме. Трагедия произошла в хуторе Красногорском Нованнинского района, передает V102.RU со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

Возгорание случилось в деревянном доме, который был обложен кирпичом. Причиной возгорания стало короткое замыкание в морозильной камере.

В сгоревшем доме жила семья с четырьмя детьми, трое из них - несовершеннолетние.

В районе объявлен сбор помощи погорельцам. 

- Нужна всякая помощь, в том числе и материальная. Необходимы одежда и обувь. Размеры: мальчик - 15 лет, рост 178 см, одежда - верх 50-52, низ - 33, размер обуви - 47; мальчик - 5 лет, рост 111, размер обуви - 27. Мама - размер одежды 42-44, размер обуви - 37. Денежные средства можно перевести Петровой Татьяне Васильевне (мама детей) по номеру телефона 89377398924, - такой призыв о помощи опубликован в районной газете «Авангард» .

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

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