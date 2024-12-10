Политика

Алексей Кидалов сохранит пост главы облкоминформтехнологии

Политика 10.12.2024 12:03
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10.12.2024 12:03


Думский комитет рекомендовал кандидатуру Алексея Кидалова для назначения на должность руководителя облкоминформтехнологии. Как сообщает V102.RU, кандидатура Алексея Кидалова была рассмотрена на заседании  комитета по дорожно-транспортному комплексу, развитию инфраструктуры, связи и информационным технологиям.
Чиновник является главой облкоминформтехнологии с июня 2021 года. Ранее он трудился заместителем председателя этого комитета. 
Ранее сообщалось, что депутаты согласовали кандидатуры для назначения на посты руководителей нескольких органов исполнительной власти. Пока сенсаций в этом процессе нет: ныне работающие председатели сохранят свои должности. 
Фото администрации Волгоградской области

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