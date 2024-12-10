Мигрант получил 7,8 лет за убийство земляка под Волгоградом

Расследования 10.12.2024 10:46
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10.12.2024 10:46
Осужден гражданин Узбекистана, который в пьяном конфликте зарезал земляка. Как сообщили V102.RU в СУ СК по Волгоградской области, преступление произошло в ночь на 6 августа в Михайловке. Приятели вместе выпивали, когда между ними вспыхнула ссора. Тогда один из них схватил нож и нанес им несколько ударов своему товарищу.
Раненому удалось выскочить на улицу и попросить помощи у прохожих. Однако прибывшие на место медики зафиксировали смерть потерпевшего.
Суд приговорил гражданина Узбекистана к 7 годам и 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
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