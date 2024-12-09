Депутаты прочат Алексея Сивокоза на пост главы облкомприроды





Депутаты Волгоградской областной думы рекомендовали на пост председателя комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии администрации региона Алексея Сивокоза. К такому решению, сообщает ИА «Высота 102», парламентарии пришли 9 декабря, заслушав доклад чиновника о результатах работы в последнюю пятилетку.

– Комитет по экологии, природопользованию и охране окружающей среды под председательством Ирины Соловьевой ознакомился с докладом главы комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области Алексея Сивокоза о результатах и основных направлениях деятельности облкомприроды, в том числе по исполнению задач нацпроекта «Экология» и перспективах реализации нового национального проекта «Экологическое благополучие», – сообщили в пресс-службе Волгоградской областной думы. – По итогам доклада принято решение принять информацию к сведению. Также парламентский комитет рассмотрел кандидатуру Алексея Сивокоза для назначения на должность главы облкомприроды.

По словам главы профильного думского комитета Ирина Соловьева, на всем протяжении реализации национального проекта «Экология» Алексей Сивокоз, возглавляющий профильный комитет исполнительной власти, зарекомендовал себя ответственным и эффективным руководителем.

Напомним, сегодня в думе также рекомендовали глав комитетов: тарифного регулирования, облкомимущества и облкомэкономразвития.