



В Новониколаевском районе Волгоградской области в суд передано уголовное дело о нанесении тяжких увечий 44-летнему местному жителю. Минувшим летом мужчина устал терпеть громкую музыку под окнами и, вооружившись битой, а также облачившись в балаклаву, пошёл «по-мужски» поговорить с меломанами, однако пожалел молодых людей и был избит.

- Решив пресечь шум, он взял из дома биту, надел на голову балаклаву и отправился в парк, где увидел группу людей, стоявших возле автомобиля, в котором работала автомагнитола. Мужчина предложил собравшимся разойтись, и между ними возникла словесная перепалка. Чтобы продемонстрировать мирные намерения, потерпевший отдал биту одному из стоявших парней и продолжил настаивать на том, чтобы они выключили музыку и разошлись, - рассказали журналистам в ГУ МВД России по Волгоградской области.

При этом жест доброй воли хулиганы не оценили, и один из них начал наносить удары битой мужчине по голове.

Случайные прохожие помогли очнувшемуся пострадавшему добраться до дома. Впоследствии он вынужден был обратиться в больницу. Врачи диагностировали у избитого травму головы.

Отметим, как удалось выяснить правоохранителям, нанёс побои волгоградцу 26-летний местный житель. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд. По ч.2 ст. 111 УК РФ молодому человеку грозит до 10 лет тюрьмы.