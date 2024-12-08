Расследования

Под Волгоградом проломленная голова грозит меломану 10-летним заключением

Расследования 08.12.2024 15:15
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08.12.2024 15:15


В Новониколаевском районе Волгоградской области в суд передано уголовное дело о нанесении тяжких увечий 44-летнему местному жителю. Минувшим летом мужчина устал терпеть громкую музыку под окнами и, вооружившись битой, а также облачившись в балаклаву, пошёл «по-мужски» поговорить с меломанами, однако пожалел молодых людей и был избит.

- Решив пресечь шум, он взял из дома биту, надел на голову балаклаву и отправился в парк, где увидел группу людей, стоявших возле автомобиля, в котором работала автомагнитола. Мужчина предложил собравшимся разойтись, и между ними возникла словесная перепалка. Чтобы продемонстрировать мирные намерения, потерпевший отдал биту одному из стоявших парней и продолжил настаивать на том, чтобы они выключили музыку и разошлись, - рассказали журналистам в ГУ МВД России по Волгоградской области.

При этом жест доброй воли хулиганы не оценили, и один из них начал наносить удары битой мужчине по голове.

Случайные прохожие помогли очнувшемуся пострадавшему добраться до дома. Впоследствии он вынужден был обратиться в больницу. Врачи диагностировали у избитого травму головы.

Отметим, как удалось выяснить правоохранителям, нанёс побои волгоградцу 26-летний местный житель. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд. По ч.2 ст. 111 УК РФ молодому человеку грозит до 10 лет тюрьмы.

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