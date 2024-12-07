Происшествия

В центре Волгограда на остановке скончался мужчина

Происшествия 07.12.2024 15:01
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07.12.2024 15:01


Сегодня утром, 7 декабря,  в Волгограде на остановке «Комсомольская» скончался мужчина. Как сообщает V102.RU со ссылкой на очевидцев, пожилому мужчине стало плохо. Ему пытались помочь находившиеся рядом люди, однако безуспешно. Мужчину перенесли на скамейку, а скорая зафиксировала смерть.
В СК по Волгоградской области по факту смерти мужчины начали проверку.
- Телесных повреждений на теле скончавшегося не обнаружено, - пояснили в ведомстве.


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