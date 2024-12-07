Расследования 07.12.2024 11:06
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07.12.2024 11:06
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению о нарушении прав жильцов аварийного дома в Волгограде. Как сообщили V102.RU в СУ СК по Волгоградской области, в приемную председателя ведомства обратилась волгоградка, которая пожаловалась на условия существования в доме 1946 года постройки в поселке 4-й участок Краснооктябрьского района.Женщина, воспитывающая ребенка-инвалида, так и не дождалась переселения, несмотря на то, что дом был признан не пригодным для проживания еще в 2020 году.
В сентябре этого года в двухэтажке из-за значительного износа водопроводной системы произошла коммунальная авария. При этом до настоящего времени в жилые помещения не подается отопление, температурный режим не соответствует норме, граждане, в том числе дети, замерзают.Женщине с ребенком-инвалидом предложили переехать из аварийного дома в аналогичное по состоянию жилье маневренного фонда, однако менять одну разрушающуюся квартиру на другую она не стала. В СУ СК России по Волгоградской области по поступившему обращению начата процессуальная проверка.
Между тем, напомним, жители одного из домов 4-ого участка ранее уже обращались в СК РФ с аналогичными жалобами. Проживающие в доме №13 горожане вынуждены были на собственные средства провести ремонт электропроводки после того, как они остались без света, в напрасном ожидании помощи от УК и аварийных служб. В этой же двухэтажке в затопленной после дачи тепла квартире отлетел кусок потолка.
Информагентство неоднократно сообщало о невыносимых условиях, в которых существуют жители этого поселка. Волгоградцы, которых администрация города до сих пор не может переселить в благоустроенное жилье, выживают в условиях отсутствия газа, отопления и других благ цивилизации. Жители на свои деньги ремонтируют проводку, отопление и водопровод. При этом управляющие компании, которые меняются, как перчатки, только собирают с жильцов средства якобы на содержание жилья, не выполняя свои обязанности перед людьми.
К слову, несколько лет назад власти Волгограда заявляли о намерении провести на территории 4-ого участка реновацию - построить высотки, социальные объекты, а жителям послевоенных двухэтажек предоставить новое жилье. Однако в настоящее время переселена лишь часть жителей поселка, а заброшенные дома даже еще не снесены.Фото V102.RU (архив)
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