«А зачем нам УК?»: жители аварийной двухэтажки в Волгограде сами отремонтировали внутридомовое отопление





Жители дома №14 по ул. Четвертый участок Краснооктябрьского района, которые с начала отопительного сезона в Волгограде оставались без тепла, за свой счет наняли рабочих, которые наладили работу внутридомовой системы. Как рассказали V102.RU волгоградцы, их попытки добиться проведения этих работ от УК и оказания какой-то помощи от администрации Краснооктябрьского района, которая и выбрала для них недобросовестных коммунальщиков, ни к чему не привели.

При этом данные дома уже несколько лет считаются аварийными, однако жителям не называют конкретный срок расселения. Тогда как еще в 2022 году чиновники заявляли, что намерены отдать территорию Четвертого участка под застройку многоэтажками и возведения социальных объектов. Однако этот проект до сих пор не реализован.







Фото Геннадия Гуляева

