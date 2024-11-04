Общество

«А зачем нам УК?»: жители аварийной двухэтажки в Волгограде сами отремонтировали внутридомовое отопление

Общество 04.11.2024 13:48
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04.11.2024 13:48


Жители дома №14 по ул. Четвертый участок Краснооктябрьского района, которые с начала отопительного сезона в Волгограде оставались без тепла, за свой счет наняли рабочих, которые наладили работу внутридомовой системы.  Как рассказали V102.RU волгоградцы, их попытки добиться проведения этих работ от УК и оказания какой-то помощи от администрации Краснооктябрьского района, которая и выбрала для них недобросовестных коммунальщиков, ни к чему не привели.

- Представители УК «Русский дом», у которых и офиса-то своего нет в Волгограде, в последнее время перестали выходить с нами на связь – они просто заблокировали нас в телефонах, по которым мы им звонили, - рассказали горожане. – В администрации района, куда мы обращались за помощью, нам заявляли, что ремонту наши трубы не подлежат, помочь нам ничем не могут и грозились выселить нас в маневренный фонд.

Волгоградцы, устав мерзнуть в своих квартирах, решили сделать так же, как и их жильцы, проживающие в таких же ветхих домах Четвертого участка – сброситься и самим наладить себе отопление.

- Наняли частного мастера, он посмотрел, обрадовал, сказал, что трубы в нормальном состоянии. Надо было купить новые краны, которые у нас скрутили воры. Хорошо, что хоть не срезали, не пришлось варить. Пошли, у кого шланг взяли, у кого – ключи, спустили воздух и, слава Богу, теперь мы в тепле, - рассказали счастливые волгоградцы.

Напомним, жители Четвертого участка за свой счет проводят себе отопление, прочищают канализацию и ремонтируют электропроводку. При этом формально у аварийных двухэтажек есть управляющая компания, однако ни ее представителей, ни рабочих люди не видели уже почти год. Тем не менее, «Русский дом» с офисом в Москве регулярно собирает с жильцов плату за так называемое содержание жилья.
На днях глава СК Александр Бастрыкин поручил волгоградским следователям провести проверку в связи с обращением жителей дома №13 Четвертого участка, испытывающих такие же проблемы, как и у других волгоградцев, проживающих в аварийных двухэтажках на этой улице. Жильцы вынуждены были за свой счет отремонтировать электроснабжение дома после того, как три дня просидели без света, а их просьбы о помощи игнорировались УК и чиновниками.

При этом данные дома уже несколько лет считаются аварийными, однако жителям не называют конкретный срок расселения. Тогда как еще в 2022 году чиновники заявляли, что намерены отдать территорию Четвертого участка под застройку многоэтажками и возведения социальных объектов. Однако этот проект до сих пор не реализован.

Фото Геннадия Гуляева

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