«А зачем нам УК?»: жители аварийной двухэтажки в Волгограде сами отремонтировали внутридомовое отопление

- Представители УК «Русский дом», у которых и офиса-то своего нет в Волгограде, в последнее время перестали выходить с нами на связь – они просто заблокировали нас в телефонах, по которым мы им звонили, - рассказали горожане. – В администрации района, куда мы обращались за помощью, нам заявляли, что ремонту наши трубы не подлежат, помочь нам ничем не могут и грозились выселить нас в маневренный фонд.
Волгоградцы, устав мерзнуть в своих квартирах, решили сделать так же, как и их жильцы, проживающие в таких же ветхих домах Четвертого участка – сброситься и самим наладить себе отопление.
- Наняли частного мастера, он посмотрел, обрадовал, сказал, что трубы в нормальном состоянии. Надо было купить новые краны, которые у нас скрутили воры. Хорошо, что хоть не срезали, не пришлось варить. Пошли, у кого шланг взяли, у кого – ключи, спустили воздух и, слава Богу, теперь мы в тепле, - рассказали счастливые волгоградцы.
Напомним, жители Четвертого участка за свой счет проводят себе отопление, прочищают канализацию и ремонтируют электропроводку. При этом формально у аварийных двухэтажек есть управляющая компания, однако ни ее представителей, ни рабочих люди не видели уже почти год. Тем не менее, «Русский дом» с офисом в Москве регулярно собирает с жильцов плату за так называемое содержание жилья.
На днях глава СК Александр Бастрыкин поручил волгоградским следователям провести проверку в связи с обращением жителей дома №13 Четвертого участка, испытывающих такие же проблемы, как и у других волгоградцев, проживающих в аварийных двухэтажках на этой улице. Жильцы вынуждены были за свой счет отремонтировать электроснабжение дома после того, как три дня просидели без света, а их просьбы о помощи игнорировались УК и чиновниками.