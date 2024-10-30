Бастрыкин вступился за замерзающих в аварийном доме волгоградцев





30 октября председатель следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль процессуальную проверку жалоб волгоградцев, проживающих в многоквартирном доме №2 на ул. Северный городок Краснооктябрьского района областного центра. Как сообщало ИА «Высота 102», здание вот уже несколько лет признано аварийным, стены покосились, а не дождавшиеся переселения собственники вынуждены проживать в помещениях без отопления.

- В СМИ опубликовано обращение жителей Краснооктябрьского района города Волгограда к Председателю СК России. Граждане сообщают, что вынуждены жить в аварийном жилье без отопления и в ненадлежащих условиях. Дом должны были расселить еще шесть лет назад, но этого так и не произошло. Следственными органами СК России по Волгоградской области по данному факту проводится доследственная проверка по признакам ст. 293 УК РФ, - рассказали журналистам в пресс-службе Следственного комитета.

Региональному главку предстоит направить в центральный аппарат доклад об итогах проверки, а также мерах, предпринятых для восстановления законных прав волгоградцев.

Отметим, ранее редакция также рассказывала о злоключениях жителей пяти многоквартирных домов Четвёртого участка в Красноармейском районе. Здесь МКД также остались без отопления из-за гнилых труб. При этом ни коммунальные службы, ни городские власти не спешат помогать оказавшимся в беде горожанам.

Фото: Волгоград в курсе / t.me