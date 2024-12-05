Минобрнауки утвердило новый порядок поступления в вузы России





Министерство науки и высшего образования изменило в России порядок поступления в вузы и скорректировало правила целевого набора. Как сообщает V102.RU со ссылкой на ведомство, новый порядок начнет действовать с марта 2025 года по сентябрь 2029.

Теперь при поступлении на бакалавриат и специалитет прием абитуриентов-бюджетников, поступающих по приоритету, вузы должны закончить 2-3 августа, основной этап должен завершиться 6-7 августа, а дополнительный – 10-11 августа. Прием на платные места теперь возможно закончить не позднее 30 сентября.

Новые правила коснутся и поступающих в магистратуру. Зачисление для них должно завершиться 29 сентября в рамках основного приема и не позже 20 сентября в рамках дополнительного. Платников должны зачислить не позже конца сентября.

Кроме того, Минобрнауки предложило места, которые не были заполнены в рамках приема, не переводить в общий конкурс, а выделять на дополнительный целевой набор.