Расследования 05.12.2024 11:42
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05.12.2024 11:42
Сильнейшим стрессом для семьи жителей Котово обернулась обычная прогулка по улицам города. 3-летний ребенок на глазах у родителей провалился в канализационный люк. Лишь чудом он не пострадал.
Как рассказал V102.RU отец ребенка, Дмитрий, 1 декабря он с женой и младшим сыном шли по улице Победа, возвращаясь из магазина с покупками.
- Саша бежал впереди нас по тротуару – ничто не предвещало беды. И вдруг он, наступив на крышку люка на тротуаре, исчез прямо на наших глазах. И крышка сразу захлопнулась. Это был какой-то шок. Мы даже сразу ничего не поняли, - вспоминает Дмитрий.
К счастью, мужчине понадобилось несколько секунд, чтобы взять себя в руки и броситься на помощь ребенку.
- Когда я открыл крышку, увидел Сашу, который стоял по грудь в мерзко пахнущей жиже и тянул ко мне руки. В тот момент он пока не плакал – видимо, не понял, что произошло. Я снял куртку, лег на живот рядом с колодцем, дотянулся до сына, потом дал команду меня поднимать. К тому времени к нам уже подбежали прохожие, они помогли вытянуть меня и, соответственно, Сашу, - продолжает Дмитрий.
Только потом испуганный ребенок начал плакать. Супруга Дмитрия также не могла сдержать слез. Дмитрий вызвал 112, скорую помощь.
- Врачи осмотрели сына, предварительно не нашли у него никаких повреждений. Предложили госпитализацию или понаблюдать за ребенком. В случае головных болей, тошноты нам рекомендовали немедленно обратиться к врачам. Но, к счастью, с Сашей все в порядке, - рассказывает мужчина.
Но в тот момент ему пришлось успокаивать испуганного ребенка, а также свою супругу. Сотрудники находившегося рядом магазина «Бристоль», а также аптеки предложили родителям, находившимся в шоке, свою помощь. Мальчика обогрели и даже попытались почистить его дурно пахнущую одежду, пока его старший брат не принес чистые куртку и ботинки.
После того, как Дмитрий пришел в себя после пережитого, убедившись, что с сыном все в порядке, он вместе с другими свидетелями начал изучать злополучный люк, куда провалился его сын.
- Пластиковая крышка люка оказалась больше размера колодца, к тому же она была не закреплена, возможно, по этой же причине. К тому же крышка выступает над тротуаром сантиметров на пять. То есть, наступив на нее, любой может провалиться в колодец! Это и произошло с сыном. Эту крышку можно пальцем ноги поднять, она просто ни о чем. То, что мой сын не пострадал, это можно считать чудом. Но он мог сломать позвоночник, руки или ноги, не дай Бог, проломить голову. Я надеюсь, что виновные будут наказаны, - заявил Дмитрий.
Сейчас по факту происшествия проводит проверку инспекция по делам несовершеннолетних. Полицейские выясняют, на чьем балансе находится люк-ловушка, который, к слову, и по сей день не огорожен и ждет своих новых жертв на оживленной улице.
Напомним, похожая история произошла недавно в Ерзовке Городищенского района. В глубокий колодец без крышки провалились женщина с собакой. Получившая ссадины и ушибы женщина ожидала, что власти Ерзовки примут меры и накажут виновных. Однако чиновники сделали вид, что ничего не произошло. Тогда жительница Ерзовки пожаловалась главе СК РФ Александру Бастрыкину на бездействие и халатность местных властей. По данному факту региональное управление уже начало проверку.
Фото Александра Касьянова
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