Цены на бензин на волгоградских АЗС побили новые рекорды

Экономика 05.12.2024 08:27
0
05.12.2024 08:27
В Волгоградской области уже по сложившейся традиции снова выросли цены на автомобильное топливо. Очередные изменения ценников на АЗС зафиксировал Росстат, передает V102.RU.
В частности, АИ-92 стал дороже на 22 копейки – цена выросла до 54,9 рубля за литр.
АИ-95 подорожал на 21 копейку – до 60,97 рубля за литр. А цены на АИ-98, как и ожидалось, судя по темпам роста стоимости, преодолели очередную психологическую планку в 80 рублей. Теперь литр этого вида бензина стоит 80,12 рублей. За неделю он подорожал на 25 копеек.
Но заметнее всего выросли цены на дизтопливо – за неделю на 30 копеек. Средняя цена солярки на заправках региона составляет теперь 66,03 рубля.
Эксперты спрогнозировали рост цен на белорусское сало на 20% в 2025 году05.12.2024 10:02
Экономика 05.12.2024 10:02
Как с цепи сорвались: в Волгограде цены на продукты прибавили за 7 дней до 5%04.12.2024 19:54
Экономика 04.12.2024 19:54
ГК «А101» предлагает рабочую схему накопления первоначального взноса на ипотеку04.12.2024 16:52 Реклама
Экономика 04.12.2024 16:52 Реклама
На «Красном Октябре» отметили юбилей цеха ремонта металлургических печей04.12.2024 15:35 Реклама
Экономика 04.12.2024 15:35 Реклама
Окрашенные удобрения и другие новинки помогут в развитии волгоградского АПК04.12.2024 14:52 Реклама
Экономика 04.12.2024 14:52 Реклама
Новостройки в Волгограде подешевели почти на 5%04.12.2024 10:07
Экономика 04.12.2024 10:07
Прогноз экспертов: в следующем году банки уже не будут повышать ставки столь же значительно03.12.2024 15:13
Экономика 03.12.2024 15:13
Заработки водителей-курьеров в Волгограде достигли 130 тысяч в месяц03.12.2024 11:32
Экономика 03.12.2024 11:32
«Эксперт РА» подтвердило кредитный рейтинг ГК «А101» на уровне ruA02.12.2024 17:23 Реклама
Экономика 02.12.2024 17:23 Реклама
Волгоградцы улучшили шансы накопить миллион рублей02.12.2024 13:21
Экономика 02.12.2024 13:21
В Волгоградстате объяснили, почему снижается средняя зарплата02.12.2024 11:08
Экономика 02.12.2024 11:08
Профессор посоветовала, что делать в декабре со сбережениями02.12.2024 08:57
Экономика 02.12.2024 08:57
Битва процентов: эксперты рассказали о редком шансе получить высокий доход от инвестиций29.11.2024 11:42
Экономика 29.11.2024 11:42
Акция Банка Уралсиб – «Год ЖКУ за наш счет!»29.11.2024 09:35 Реклама
Экономика 29.11.2024 09:35 Реклама
Волгоградцев 1 декабря ждет подорожание билетов на поезда на 11%29.11.2024 08:25
Экономика 29.11.2024 08:25