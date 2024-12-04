Бочаров продлил полномочия замгубернатора Геннадия Шевцова

В Волгограде глава региона Андрей Бочаров подписал постановление, которым продлил полномочия заместителя губернатора Геннадия Шевцова, который курирует в обладмине деятельность комитета по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики, а также комитета по делам национальностей и казачества.

Как сообщает ИА «Высота 102», за два последних дня это уже четвертый по счету зам главы Волгоградской области, отправившийся на новый пятилетний срок.

Напомним, накануне Андрей Бочаров продлил полномочия заместителям Евгению Харичкину, Александру Дорждееву и Валерию Бахину.