



В Жирновском районе Волгоградской области мужчина погиб при пожаре в собственном доме. Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС по региону, сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчерской службы 3 декабря в 23:25.

– В частном доме размером 5 на 10 метров горели домашние вещи на площади 12 квадратных метров. Пожарные подразделения 64-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 00:22. К сожалению, погиб 62-летний мужчина, – рассказали в ведомстве.

Причина пожара устанавливается.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области