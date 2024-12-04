Полузащитник «Ротора» Владислав Тюрин получил серьезную травму спины

Спорт 04.12.2024 10:35
0
04.12.2024 10:35
Полузащитник «Ротора» Владислав Тюрин получил травму спины, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу волгоградского клуба.
Напомним, 24-летний футболист из-за серьезного повреждения не смог завершить матч 21-го тура Первой лиги, в котором «Ротор» 1 декабря дома сыграл вничью с ярославским «Шинником» со счетом 1:1. Тюрин неудачно приземлился на газон после падения. Владислава затем унесли с поля на носилках. Как сообщили в волгоградском клубе, игрок прошел обследование и был госпитализирован в травматологическое отделение волгоградской больницы №25, где на данный момент находится под наблюдением специалистов. Футболисту предстоит пройти ряд обследований. Только после выписки из медучреждения прояснятся сроки возможного возвращения в строй полузащитника.
Отметим, Владислав Тюрин перешел в «Ротор» перед стартом сезона 24-25. В Первой лиге и Кубке России спортсмен провел за сине-голубых 21 матч и отметился одной результативной передачей.
Фото: СК «Ротор» vk.com
Волгоградский 17-летний боец стал серебряным призером первенства мира по ММА04.12.2024 11:28
Спорт 04.12.2024 11:28
В «Роторе» оценили итоги первой части сезона и простились с двумя футболистами03.12.2024 19:57
Спорт 03.12.2024 19:57
«Ротор» ушёл в отпуск до 12 января03.12.2024 12:02
Спорт 03.12.2024 12:02
Волгоградские ватерполисты с двух побед стартовали в розыгрыше Суперлиги02.12.2024 20:51
Спорт 02.12.2024 20:51
На «Волгоград Арене» начали снимать газон02.12.2024 18:33
Спорт 02.12.2024 18:33
Денис Бояринцев рассказал, как собирается усилить «Ротор»02.12.2024 10:42
Спорт 02.12.2024 10:42
«Встретимся весной!»: «Ротор» сыграл вничью с «Шинником» в последнем матче года – 1:101.12.2024 17:44
Спорт 01.12.2024 17:44
«Ротор» сыграет дома с «Шинником» в последнем матче года01.12.2024 10:42
Спорт 01.12.2024 10:42
Гандболистка Лада Самойленко покинула «Динамо-Синару»01.12.2024 09:11
Спорт 01.12.2024 09:11
Женский «Спартак» в родном бассейне дважды проиграл «КИНЕФ-Сургутнефтегазу»30.11.2024 21:18
Спорт 30.11.2024 21:18
Шоумен Константин Смирнов станет диктором матча «Ротор — Шинник»30.11.2024 19:24
Спорт 30.11.2024 19:24
КДК РФС пригрозил «Ротору» закрытием фан-сектора30.11.2024 13:22
Спорт 30.11.2024 13:22
Несчастливый сезон: «Каустик» проиграл в 13-й раз в гандбольной Суперлиге30.11.2024 12:34
Спорт 30.11.2024 12:34
В авангарде движения: в Волгограде отметили 100-летие регионального отделения «Динамо»29.11.2024 20:25
Спорт 29.11.2024 20:25
Волгоградские гандболистки сыграли за сборные России28.11.2024 19:40
Спорт 28.11.2024 19:40