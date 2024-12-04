Спорт

Полузащитник «Ротора» Владислав Тюрин получил серьезную травму спины

Спорт 04.12.2024 10:35
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04.12.2024 10:35


Полузащитник «Ротора» Владислав Тюрин получил травму спины, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу волгоградского клуба.
Напомним, 24-летний футболист из-за серьезного повреждения не смог завершить матч 21-го тура Первой лиги, в котором «Ротор» 1 декабря дома сыграл вничью с ярославским «Шинником» со счетом 1:1. Тюрин неудачно приземлился на газон после падения. Владислава затем унесли с поля на носилках. Как сообщили в волгоградском клубе, игрок прошел обследование и был госпитализирован в травматологическое отделение волгоградской больницы №25, где на данный момент находится под наблюдением специалистов. Футболисту предстоит пройти ряд обследований. Только после выписки из медучреждения прояснятся сроки возможного возвращения в строй полузащитника.
Отметим, Владислав Тюрин перешел в «Ротор» перед стартом сезона 24-25. В Первой лиге и Кубке России спортсмен провел за сине-голубых 21 матч и отметился одной результативной передачей.
Фото: СК «Ротор» vk.com

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