



Федеральная таможенная служба перестала пропускать на территорию России оборудование, заправленное специальной охлаждающей смесью, передает V102.RU со ссылкой на издание «Коммерсантъ». Ограничения коснулись ряда холодильников и кондиционеров.

Так, с 12 ноября ФТС стала запрашивать лицензии у поставщиков кондиционеров, промышленных и бытовых холодильников с фреоном R-410. С осени с поставщиков стали требовать лицензии Минпромторга на ввоз оборудования с соответствующей смесью.

Ограничения коснулись всех стран и всех видов климатического оборудования. Нововведение может спровоцировать к простою на границе до 400 контейнеров с техникой на сумму до 2 млрд рублей. Это, в свою очередь, может привести к дефициту электроники.