Федеральные новости

Грядет дефицит? Таможня запретила пропускать в Россию холодильники и кондиционеры

Федеральные новости 03.12.2024 15:42
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03.12.2024 15:42


Федеральная таможенная служба перестала пропускать на территорию России оборудование, заправленное специальной охлаждающей смесью, передает V102.RU со ссылкой на издание «Коммерсантъ». Ограничения коснулись ряда холодильников и кондиционеров. 

Так, с 12 ноября ФТС стала запрашивать лицензии у поставщиков кондиционеров, промышленных и бытовых холодильников с фреоном R-410. С осени с поставщиков стали требовать лицензии Минпромторга на ввоз оборудования с соответствующей смесью. 

Ограничения коснулись всех стран и всех видов климатического оборудования. Нововведение может спровоцировать к простою на границе до 400 контейнеров с техникой на сумму до 2 млрд рублей. Это, в свою очередь, может привести к дефициту электроники. 

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