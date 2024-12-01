Путин подписал закон о порядке прохождения автомобилями весогабаритного контроля





Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому водителей обяжут проходить весового и габаритного контроля транспортных средств. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, передает V102.RU.

Теперь водители будут обязаны по требованию проводящего рейд должностного лица пройти весовой и габаритный контроль транспортных средств. Речь идет о рейдах, проводимых в рамках федерального госконтроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и дорожном хозяйстве.

Теперь собственники и водители транспортных средств не имеют права отказаться от прохождения весогабаритного контроля по требованию сотрудников Ространснадзора.

Документ вступает в силу с 1 сентября 2025 года.