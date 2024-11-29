Происшествия

В Волжском на ул. Пушкина иномарка сбила насмерть пешехода

Происшествия 29.11.2024 18:43
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29.11.2024 18:43


Сегодня, 29 ноября, в городе Волжском Волгоградской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает V102.RU, водитель иномарки сбил переходившего дорогу пешехода. 

Трагедия случилась напротив строения №71Б по улице Пушкина. 



- 41-летний водитель, управляя автомашиной Cherry, совершил наезд на 64-летнего мужчину, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, - сообщили в региональном главке МВД. – В результате мужчина скончался от полученных травм на месте ДТП в скорой помощи при оказании реанимационных действий медиков. 

Видео: Жесть Волжский / t.me

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