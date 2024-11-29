Жителю Волгоградской области дали 10 лет «строгача» за убийство дяди

Расследования 29.11.2024 09:35
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29.11.2024 09:35
Виновным в убийстве родственника признан житель Киквидзенского района Волгоградской области. Как сообщила V102.RU официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник, мужчина приговорен к 10 годам лишения свободы строгого режима.
Как ранее сообщалось информагентством, в ночь на 14 августа во время застолья между племянником и его дядей произошел конфликт. В разгаре ссоры молодой человек схватил нож и ударил им в сердце родственника, после чего скрылся.
Очевидцем стала гражданская супруга потерпевшего, которая сразу же вызвала скорую помощь. Но спасти мужчину медикам не удалось.
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