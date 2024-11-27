Расследования

В Волгограде осудят водителя «Лады» за 1 кг мефедрона под сиденьем

Расследования 27.11.2024 12:55
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27.11.2024 12:55


Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение в отношении 48-летнего мужчины, который обвиняется в распространении N-метилэфедрона в особо крупном размере, передает V102.RU. 

По версии следствия, обвиняемый получил в мессенджере от сообщника информацию о местонахождении тайника с крупной партией наркотиков в лесополосе неподалеку от поселка Самофаловка Городищенского района. 10 сентября нынешнего года мужчина забрал содержимое закладки и отправился на автомобиле для дальнейшей ее продажи, спрятав сверток с синтетическим наркотиком за задним пассажирским сидением. 

Позже на 945-м дороги Р-22 «Каспий» водитель был остановлен сотрудниками на посту ДПС «Городищенский» для проверки. В ходе осмотра полицией было обнаружено и изъято 995 г производного N-метилэфедрона.

- Доказательства признаны прокуратурой достаточными для утверждения обвинительного заключения. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в районный суд, - рассказали в пресс-службе прокуратуры по Волгоградской области. 

Уголовное дело в отношении сообщника обвиняемого выделено в отдельное производство и находится на стадии расследования.

Фото: прокуратура Волгоградской области

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