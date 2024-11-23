В Михайловке водитель «Лады» насмерть сбил идущего по трассе пешехода





В Волгоградской области неизвестный мужчина погиб на трассе от наезда автомобиля «Лада Гранта». Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, смертельное ДТП произошло накануне в 19:30 на 173 км автодороги «Жирновск – Вешенская» в Михайловском районе.

По предварительным данным, автомобиль двигался со стороны хутора Ильменьский 2-й в направлении Михайловки. Водитель совершил наезд на пешехода, который шел в попутном направлении. Он полученных травм пострадавший скончался на месте ДТП до прибытия медиков.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области