В Волгограде определили победителя аукциона на расчистку реки Ахтуба. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, подряд на выполнение этих работ по итогам конкурсных процедур получит ЗАО «Строительно-монтажное управление №4» из Черкесска. Фирма из Карачаево-Черкессии предложила наименьшую цену в ходе аукциона – 359 миллионов 870 тысяч рублей, что почти на 118 миллионов меньше начальной стоимости контракта (около 477 миллионов рублей).

Аукцион на расчистку Ахтубы проходил непросто. Так, в Волгоградское УФАС поступили две жалобы на действия заказчика и на положения аукционной документации, в результате чего определение поставщика приостанавливалось. Однако все жалобы были признаны антимонопольным ведомством необоснованными, после чего были сняты блокировки на подведение итогов аукциона.

Напомним, согласно техзаданию, подрядчик должен будет расчистить около 10 километров водной артерии в границах от истока до моста на острове Зеленый. Работы предусматривают валку деревьев, корчевку пней, вывоз древесины и проведение работ по благоустройству после завершения оздоровления реки. Расчистка русла должна проходить при использовании специальной техники, а снятый со дна грунт вывозить на баржах. Объем вынимаемого грунта с учетом предельного отклонения при переработке дна – 775 940 кубометров. Общая площадь расчистки по дну составит порядка 336 тысяч квадратных метров.

Расчистка 10 километров Ахтубы должна быть закончена к ноябрю 2024 года.

Интересно, что компания, которая будет заниматься реабилитацией Ахтубы, уже выполняет в Волгограде крупный подряд. Так, в ноябре 2021 году ЗАО «Строительно-монтажное управление-4» получило контракт на строительство автомобильной дороги по ул. Родниковая в границах от проспекта Университетский в пределах до границ кварталов 06_08_097 и 06_07_104 в Советском районе Волгограда в рамках 1 этапа. Заказчиком работ выступило МУ «Комдорстрой». Стоимость заключенного контракта составила около 1 миллиарда 114 миллионов рублей.