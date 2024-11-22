Расследования

«Вину не признают»: избившие участника СВО бородачи предстанут перед судом

Расследования 22.11.2024 15:13
0
22.11.2024 15:13


Двое жителей Волгоградской области, избивших участника СВО, в ближайшее время предстанут перед судом. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора области Оксана Черединина, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения по существу в Волжский городской суд.

Согласно материалам дела, хулиганское нападение на участника СВО фигуранты уголовного дела совершили в ночное время 22 сентября текущего года возле подъезда дома №3 по улице Скрипки в Волжском. Зачинщики конфликта, которым 24 и 29 лет, выражались грубой нецензурной бранью и нарушали общественной порядок.


- Увидев двух следовавших неподалеку мужчин, фигуранты уголовного дела начали избивать их под надуманным предлогом того, что один из потерпевших прошел близко с супругой одного из обвиняемых и якобы ее задел. Невольными свидетелями шумного конфликта стали жильцы окрестных домов, которые вызвали сотрудников полиции, - рассказала Черединина. 

Cреди потерпевших был участник специальной военной операции. Правоохранители оперативно установили личности всех участников происшествия. Фигуранты уголовного дела обвиняются по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, совершенное с применением насилия к гражданам, в составе группы лиц по предварительному сговору). Им грозит до 7 лет лишения свободы. Это происшествие, напомним, заинтересовало председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, который поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела по факту хулиганства. 

Примечательно, что после задержания зачинщики конфликта извинились за совершенное нападение. В Сети появилась видеозапись, где они говорят о том, что они раскаиваются в содеянном. Один из задержанных и вовсе заявлял, что положительно относится к проведению специальной военной операции и даже готов в случае необходимости повторить путь героя. 

Однако сейчас стало известно, что фигуранты уголовного дела вину в инкриминируемом деянии не признают.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области / Жесть Волжского, t.me

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
22.11.2024 17:00
Расследования 22.11.2024 17:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.11.2024 12:24
Расследования 22.11.2024 12:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.11.2024 18:22
Расследования 21.11.2024 18:22
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.11.2024 17:43
Расследования 21.11.2024 17:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.11.2024 13:37
Расследования 21.11.2024 13:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.11.2024 11:27
Расследования 21.11.2024 11:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.11.2024 08:35
Расследования 21.11.2024 08:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.11.2024 06:47
Расследования 21.11.2024 06:47
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.11.2024 18:46
Расследования 20.11.2024 18:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.11.2024 18:07
Расследования 20.11.2024 18:07
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.11.2024 14:08
Расследования 20.11.2024 14:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.11.2024 12:44
Расследования 20.11.2024 12:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.11.2024 10:10
Расследования 20.11.2024 10:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.11.2024 16:54
Расследования 19.11.2024 16:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.11.2024 12:32
Расследования 19.11.2024 12:32
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:47
В Волгограде УК из «тридевятого царства» заморозила жильцов аварийного общежитияСмотреть фотографии
19:27
Клиенты билайн стали передавать через мессенджеры в 39 раз больше информацииСмотреть фотографии
19:04
Депутаты Волгоградской облдумы заказали постельное белье на 1 млн рублейСмотреть фотографии
18:22
В Волгограде «расчехлили» цирк после реконструкции за 2 млрд рублейСмотреть фотографии
17:24
Сроки сорваны: расторгнут контракт на расчистку реки Ахтуба в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:17
«Красный Октябрь» отметил 55-летие электросталеплавильного цеха № 2Смотреть фотографии
17:00
Фирму-разрушительницу из Грозного обязали вернуть 189 млн волгоградскому фонду капремонтаСмотреть фотографии
16:35
Путепровод на площади Возрождения подлатали после публикации ИА «Высота 102»Смотреть фотографии
15:46
В Волгограде за убийство знакомого осудят экс-бойца Hype FightingСмотреть фотографии
15:13
«Вину не признают»: избившие участника СВО бородачи предстанут перед судомСмотреть фотографии
15:02
ТМК демонстрирует передовые трубные решения на форуме «ПРОМ-ЭНЕРГО-VOLGA'2024»Смотреть фотографии
14:53
В Волгоградской области перед метелью потеплеет до +13Смотреть фотографии
13:48
Первый бензин и нефтебот: на форуме рассказали об истории волгоградской нефти и новых технологияхСмотреть фотографии
13:36
И это ещё не вечер: под Волгоградом тягач Shacman собрал пробку на «танцующем» мостуСмотреть фотографии
13:18
Путин отметил группу соцработников из Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:59
В Волгограде экстренно прооперировали знаменитую дрессировщицу Долорес ЗапашнуюСмотреть фотографии
12:47
В Волгограде полиция вычислила оседлавшего «Ладу» смельчакаСмотреть фотографииCмотреть видео
12:39
В Волгограде форум «ПРОМ-ЭНЕРГО-VOLGA’2024» проходит при поддержке ПСБСмотреть фотографии
12:24
В Волгограде расследуют гибель упавшего с крыши рабочего из УзбекистанаСмотреть фотографии
11:50
Упавший на дно шлюза волгоградец отсудил 1,2 млн рублей у работодателяСмотреть фотографии
11:31
«Я смогу в тапочках выйти за кофе»: какую инфраструктуру выбирают покупатели новостроек ВолгоградаСмотреть фотографии
11:16
Мэрия Волгограда за 180 млн меняет дряхлый маневренный фонд на новыйСмотреть фотографии
10:37
В Волгоградской области обнаружили жилистые котлеты из говядиныСмотреть фотографии
10:25
Мишустин присвоил новый классный чин главе Нижне-Волжского управления РосприроднадзораСмотреть фотографии
10:03
Под Волгоградом «Лада» сбила подростка на пешеходном переходеСмотреть фотографии
09:30
Энергетики напомнили волгоградцам о необходимости передать показания до понедельникаСмотреть фотографии
09:15
Главу Михайловки Волгоградской области с чиновниками призвали пойти на СВОСмотреть фотографииCмотреть видео
08:44
В Волгограде влетевший в забор бензовоз перекрыл движениеСмотреть фотографии
08:28
Мобилизованный тракторист Дмитрий Ретюнский из Волгоградской области погиб на СВОСмотреть фотографии
08:01
Защитник «Ротора»: «Атмосфера на «Волгоград Арене» лучше стадиона в Северной Ирландии»Смотреть фотографии
 