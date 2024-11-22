Двое жителей Волгоградской области, избивших участника СВО, в ближайшее время предстанут перед судом. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора области Оксана Черединина, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения по существу в Волжский городской суд.

Согласно материалам дела, хулиганское нападение на участника СВО фигуранты уголовного дела совершили в ночное время 22 сентября текущего года возле подъезда дома №3 по улице Скрипки в Волжском. Зачинщики конфликта, которым 24 и 29 лет, выражались грубой нецензурной бранью и нарушали общественной порядок.





- Увидев двух следовавших неподалеку мужчин, фигуранты уголовного дела начали избивать их под надуманным предлогом того, что один из потерпевших прошел близко с супругой одного из обвиняемых и якобы ее задел. Невольными свидетелями шумного конфликта стали жильцы окрестных домов, которые вызвали сотрудников полиции, - рассказала Черединина.

Cреди потерпевших был участник специальной военной операции. Правоохранители оперативно установили личности всех участников происшествия. Фигуранты уголовного дела обвиняются по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, совершенное с применением насилия к гражданам, в составе группы лиц по предварительному сговору). Им грозит до 7 лет лишения свободы. Это происшествие, напомним, заинтересовало председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, который поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела по факту хулиганства.

Примечательно, что после задержания зачинщики конфликта извинились за совершенное нападение. В Сети появилась видеозапись, где они говорят о том, что они раскаиваются в содеянном. Один из задержанных и вовсе заявлял, что положительно относится к проведению специальной военной операции и даже готов в случае необходимости повторить путь героя.

Однако сейчас стало известно, что фигуранты уголовного дела вину в инкриминируемом деянии не признают.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области / Жесть Волжского, t.me