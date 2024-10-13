Бастрыкин поручил разобраться в избиении участника СВО в Волжском бородачами

Расследования 13.10.2024 20:55
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13.10.2024 20:55
Председатель Следственного комитета поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту хулиганства, совершенного в Волжском. Как сообщили V102.RU в СУ СК по Волгоградской области, руководителя федерального силового ведомства заинтересовало происшествие, которое случилось в 28-м микрорайонов города.СМИ сообщали, что в Волжском двое мужчин, используя малозначительный повод, избили местных жителей. Отмечается, что среди потерпевших был участник специальной военной операции. По данному факту следственными органами СК России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство). Глава ведомства поручил руководителю следственного управления СК России по Волгоградской области Василию Семенову доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.
Ранее в телеграм-канале появилось видео, записанной камерой домофона, где четко видно, как развивались события. Около подъезда стояла компания из двух бородатых мужчин и двух девушек, когда мимо прошли два парня. Однако один из стоявших бородачей окликнул одного из мужчин, выразив недовольство, что он как-то не так прошел мимо его беременной жены, после чего ударил случайного прохожего в лицо. В избиении принял участие и его товарищ. Бородатые мужчины били незнакомых людей ногами и кулаками. При этом две девушки спокойно наблюдали за дракой и не предприняли попыток остановить своих ухажеров.
После общественного резонанса в сети появились кадры задержания одного из напавших на прохожих мужчин.Видео Жесть Волжского t.me
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