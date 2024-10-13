Расследования

Бастрыкин поручил разобраться в избиении участника СВО в Волжском бородачами

Расследования 13.10.2024 20:55
0
13.10.2024 20:55




 
Председатель Следственного комитета поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту хулиганства, совершенного в Волжском. Как сообщили V102.RU в СУ СК по Волгоградской области, руководителя федерального силового ведомства заинтересовало происшествие, которое случилось в 28-м микрорайонов города.
СМИ сообщали, что в Волжском двое мужчин, используя малозначительный повод, избили местных жителей. Отмечается, что среди потерпевших был участник специальной военной операции. По данному факту следственными органами СК России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство). Глава ведомства поручил руководителю следственного управления СК России по Волгоградской области Василию Семенову  доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.
Ранее в телеграм-канале появилось видео, записанной камерой домофона, где четко видно, как развивались события. Около подъезда стояла компания из двух бородатых  мужчин и двух девушек, когда мимо прошли два парня. Однако один из стоявших бородачей  окликнул одного из мужчин, выразив недовольство, что он как-то не так прошел мимо его беременной жены, после чего ударил случайного прохожего в лицо. В избиении принял участие и его товарищ. Бородатые мужчины били незнакомых людей ногами и кулаками. При этом две девушки спокойно наблюдали за дракой и не предприняли попыток остановить своих ухажеров.

После общественного резонанса в сети появились кадры задержания одного из напавших на прохожих мужчин.
Видео Жесть Волжского t.me

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
12.10.2024 17:02
Расследования 12.10.2024 17:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.10.2024 17:11
Расследования 11.10.2024 17:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.10.2024 16:38
Расследования 11.10.2024 16:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.10.2024 15:50
Расследования 11.10.2024 15:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.10.2024 14:42
Расследования 11.10.2024 14:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.10.2024 13:42
Расследования 11.10.2024 13:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.10.2024 08:58
Расследования 11.10.2024 08:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.10.2024 14:01
Расследования 10.10.2024 14:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.10.2024 12:47
Расследования 10.10.2024 12:47
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.10.2024 11:18
Расследования 10.10.2024 11:18
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.10.2024 11:05
Расследования 10.10.2024 11:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.10.2024 10:00
Расследования 10.10.2024 10:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.10.2024 13:03
Расследования 09.10.2024 13:03
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.10.2024 11:04
Расследования 09.10.2024 11:04
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.10.2024 09:35
Расследования 09.10.2024 09:35
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:32
Под Волгоградом школьника подозревают в случайном поджоге соседского домаСмотреть фотографии
20:55
Бастрыкин поручил разобраться в избиении участника СВО в Волжском бородачамиСмотреть фотографии
19:58
Главное - не проиграть? Матч «Ротора» и «СКА-Хабаровска» закончился ничьей – 1:1Смотреть фотографии
19:42
На станции «Заканальная» в Волгограде нашли тело мужчиныСмотреть фотографии
19:08
На конных скачках под Волгоградом наездника выбросило с «качалки»Смотреть фотографии
18:18
В Волгоградской области с 14 октября зарядят дождиСмотреть фотографии
17:33
Куда в Волгограде отнести старые вещи: публикуем список адресовСмотреть фотографии
16:45
Волгоградские ватерполистки неудачно стартовали в чемпионате РоссииСмотреть фотографии
16:10
«Люди сидят на полу»: пассажиры поезда Волгоград-Арчеда пожаловались на давкуСмотреть фотографииCмотреть видео
15:56
Под Волгоградом из-за пьяного водителя пострадал 9-летнийСмотреть фотографии
15:24
Вальдшнепа с ЧМТ спасают в птичьем приюте ВолгоградаСмотреть фотографии
14:37
В Калаче 18-летний водитель спровоцировал ДТП с пострадавшимСмотреть фотографии
14:08
Под Волгоградом спасатели поставили на колеса перевернувшуюся ГАЗельСмотреть фотографии
13:33
«Приготовить можно все. Был бы спрос»: в Волгоградской области придумали меню с рыбными пельменями и котлетами из верблюжатиныСмотреть фотографии
12:53
Волгоградские волейболистки одержали первую победу в новом сезонеСмотреть фотографии
12:20
Волгоградские огнеборцы в четвертый раз покорили «Высоту 102»Смотреть фотографии
11:48
«Дали 100 граммов гречки и сосиску»: волгоградцы рассказали про мучения в аэропорту КазаниСмотреть фотографии
10:56
В Волгограде пенсионерка покалечилась в автобусеСмотреть фотографии
10:35
Семья с 8 детьми участника СВО попросила жилье у волгоградских чиновниковСмотреть фотографии
10:11
Самолет Казань-Волгоград задержали на 7,5 часовСмотреть фотографии
09:40
Парад мускулистых женщин и мужчин прошел в ВолжскомСмотреть фотографии
08:59
Волгоградцев зовут полюбоваться на редкую комету Цучиньшань-АТЛАССмотреть фотографии
08:07
В Волжском 13 октября подорожал проезд в маршруткахСмотреть фотографии
07:34
Волгоградцев ждет шестидневная неделя в конце октябряСмотреть фотографии
21:14
«Всегда хочется делать больше»: волгоградский педагог уехала работать санитаркой в военные госпиталиСмотреть фотографии
20:35
Гидрометцентр предупредил волгоградцев об усилении ветра до 20 м/сСмотреть фотографии
19:49
«Ротор» примет «СКА-Хабаровск» в Волгограде 13 октябряСмотреть фотографии
18:41
Последний шанс: учёные рассказали, когда на небе покажется комета-невидимка 2023/С A3Смотреть фотографии
17:50
Совпадение? NASA на фоне жалоб на качество воздуха разглядело над волгоградской промзоной раскалённые облакаСмотреть фотографии
17:02
Бастрыкин проконтролирует расследование бесчинств цыган в ИловлеСмотреть фотографии
 