



Защитник волгоградского «Ротора» Дмитрий Прищепа накануне, 21 ноября, в интервью клубной пресс-службе поделился эмоциями о своем пребывании в стане сборной Беларуси, сообщает V102.RU.

Отметим, Прищепа в составе своей национальной команды провел два матча Лиги наций УЕФА. В первой игре 15 ноября Дмитрий дебютировал за главную сборную Беларуси, выйдя на замену на 72-й минуте в выездном поединке против Северной Ирландии, в котором хозяева выиграли со счетом 2:0. 18 ноября Прищепа получил шанс проявить себя в стартовом составе в гостевом матче с Болгарией (1:1). Защитник сине-голубых провел на поле весь первый тайм, после чего было заменен. Прищепа рассказал о приглашении в сборную.

- Было приятно. Ощущение восторга от вызова в сборную. «Ротор» как раз летел на выезд в Красноярск. Как только приземлились, я получил сообщение от администратора, что меня окончательно вызывают. Поэтому обрадовался очень сильно. Северную Ирландию я не успел посмотреть и погулять по ней. Только проездом на тренировку и стадион. В окошко посмотрел. На матче понравилась атмосфера. Конечно, до нашей на «Волгоград Арене» она не дотягивает, но тоже неплохо. Люди приходят, смотрят, все кричат и поддерживают. Топовая атмосфера на игре. Хочу поблагодарить наших фанатов за поддержку. Хоть я и был далеко, но она чувствовалась. Каждому спасибо за пожелания и теплые слова, — рассказал 23-летний футболист.

Также Прищепа пригласил болельщиков сине-голубых на поединок 20-го тура Первой лиги, в котором «Ротор» на «Волгоград Арене» примет нижнекамский «Нефтехимик» 24 ноября. Начало встречи в 15-00 ч.

- Одевайтесь потеплее, берите с собой чаек, и ждем вас на матче с «Нефтехимиком», — позвал на футбол игрок волгоградской команды.





Кроме того, за молодежную сборную России в турне по Бразилии сыграл и полузащитник «Ротора» Иван Пяткин. Наша команда с 14 по 18 ноября провела три победных матча против местных коллективов — «Флуминенсе» U-21 (2:1), «Ботафого» U-23 (4:1) и «Сан-Кристован» (4:0). Пяткин принял участие в двух встречах. Иван также поделился своими эмоциями от пребывания в Южной Америке.

- Очень приятные ощущения. Давно в сборной не был. Уже больше полугода. Приятно слетать на другой континент, поиграть с такими соперниками, получить другой опыт. Посмотреть, как там играют в футбол. Все прошло удачно. Съездили в Бразилии на статую Иисуса Христа. Были пару раз около океана. Рио-де-Жанейро очень красивый город. Интереснее, чем Сан-Паулу. Всех болельщиков жду на матче с «Нефтехимиком». Нужна поддержка каждого. Будем очень сильно стараться! Отдадим все силы ради победы! — заявил 20-летний игрок в интервью пресс-службе «Ротора».