Волжские перевозчики в суде победили чиновников и перешли в наступление

Общество 22.08.2022 08:44
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22.08.2022 08:44
Кассационная инстанция оставила в силе решение арбитражного суда Волгоградской области, который признал нарушения в конкурсе на организацию пассажирских перевозок в Волжском. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на информацию, опубликованную на сайте арбитражного суда Поволжского округа. Таким образом, администрацию городского округа уличили в нарушении антимонопольного законодательства при подготовке технической документации конкурса на пассажирское обслуживание, положения которой ущемляла права субъектов предпринимательства.
Между тем, волжские перевозчики, не дожидаясь решения кассационной инстанции, сами перешли в наступление. И обратились в Волжский городской суд с требованием изменить критерии оценки к новому конкурсу.
- Мы привлекли математиков, которые готовы доказать, что формула расчета перевернута и подогнана под конкретные цели, в нашем случае – под конкретного перевозчика, - пояснили ИА «Высота 102» волжские предприниматели.
Решение по этому делу еще не вынесено. Между тем, напомним, скандал в сфере пассажирских перевозок разразился осенью прошлого года. Индивидуальные предприниматели, которые работают на нескольких городских маршрутах, после объявления мэрией конкурса на организацию перевозок посчитали, что документация закупки составлена под простое товарищество, в состав которого входит муниципальное предприятие «Волжская автоколонна 1732». На сторону перевозчиков встало Волгоградское УФАС, которое обратилось в суд.
Из-за судебных тяжб в начале этого года в городе едва не случился транспортный коллапс – действие свидетельств на осуществление перевозок у предпринимателей закончилось, а без этих документов работать на маршрутах было невозможно. В результате пришлось продлевать их действие, а перевозчикам работать на свой страх и риск.
Теперь после решения кассационной инстанции в пользу волжских перевозчиков администрация городского округа должна будет организовать новый конкурс. Предприниматели надеются, что к этому времени им удастся доказать, что мэрия Волжского применяла неверные критерии оценки участников конкурса.
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