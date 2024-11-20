Водитель «Лады Гранты» погиб, врезавшись в стелу АЗС в Волгограде

Смертельная авария произошла сегодня, 20 ноября, в Тракторозаводском районе Волгограда, передает V102.RU. По информации ГУ МВД России по региону, 28-летний водитель «Лада Гранта» погиб, врезавшись в ценовую стелу АЗС.
- Около 09-30 час. водитель, управляя автомашиной «Лада Гранта», двигаясь по пр. Ленина со стороны Краснооктябрьского района в сторону Тракторозаводского, напротив строения №124 не справился с управлением, выехал на обочину и совершил наезд на препятствие, - сообщили в главке полиции.
Водитель от полученных травм скончался на месте происшествия. Личность погибшего устанавливается.
На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, сотрудники Госавтоинспекции.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области