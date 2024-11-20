В центре Волгограда иномарка сбила выскочившего на дорогу пешехода

В Центральном районе Волгограда под колеса иномарки попал мужчина, который в нарушении правил дорожного движения пытался перейти дорогу на запрещающий сигнал светофора, сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону.





Момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения. На записи видно, что молодой мужчина выходит на дорогу прямо перед автомобилем, тогда как другие пешеходы стоят и ждут «зеленого» сигнала светофора.

По данным ГУ МВД России по региону, ДТП произошло в 14.45 напротив дома № 7 по ул. Невская. В результате наезда Hyundai Solaris пострадавшего госпитализировали.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области