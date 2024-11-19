Спорт

Первый тайм матча сборных России и Сирии закончился со счетом 1:0

Спорт 19.11.2024 20:36
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19.11.2024 20:36


Центральный защитник сборной России Максим Осипенко открыл счет в товарищеском матче сборных России и Сирии на «Волгоград Арене». Как сообщает корреспондент V102.RU, игрок сборной РФ забил первый и пока единственный гол на 33-й минуте.

Это событие явно взбодрило российских болельщиков, которые стали подмерзать на трибунах. Между тем, несмотря на преимущество россиян в начале матча, им долго не удавалось поразить ворота соперников. Сирийцы надежно играли в обороне. А главный тренер российской сборной Валерий Карпин был явно недоволен своими подопечными.

Недовольные нашлись и среди зрителей. На трибунах некоторые стали скандировать требование вернуть в сборную нападающего Артема Дзюбу, которого Карпин в течение двух лет ни разу не вызывал в сборную России.

Интересно, что комментировал итоги первого тайма на Матч ТВ главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев.



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