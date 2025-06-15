В Волгоградской области 23 иностранцев лишили российских паспортов





В Волгоградской области полиция подвела итоги мониторинга соблюдения иностранцами российского законодательства. Как сообщает ИА «Высота 102», с начала 2025 года сразу 23 гражданина были уличены в уголовных преступлениях и лишены гражданства.

- Сотрудниками УВМ выявлено 23 лица, ранее состоявших в иностранном гражданстве и ставших гражданами Российской Федерации, совершивших преступления, а также действия, создающие угрозу национальной безопасности Российской Федерации. В отношении указанных лиц решением ГУ МВД России по Волгоградской области вынесены решения о прекращении гражданства Российской Федерации, - рассказали журналистам в пресс-службе регионального главка.

Отметим, в 2023 году вступил в силу федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации», который определил перечень правонарушений, влекущих за собой лишение приобретённого российского гражданства. Ранее редакция уже сообщала о лишении российских паспортов жителей Михайловки и Камышина. Мужчины уклонялись от прохождения военной службы.